Sicurezza, scontro frontale tra FdI e Pd. Scanavin: “Se la città è sicura a che servono i taser?”

Il dibattito politico cittadino si infiamma attorno alla gestione dell’ordine pubblico e alla percezione della sicurezza nel centro storico. Fratelli d’Italia di Thiene ha diffuso un comunicato duro contro l’amministrazione comunale sostenuta – fra gli altri – dal Partito Democratico, accusandola di aver sottovalutato situazioni anche molto critiche.

La decisione dell’amministrazione di procedere alla chiusura temporanea di alcune attività commerciali della zona sarebbe stata sollecitata – secondo FdI – da una nota ufficiale della Legione Carabinieri Veneto, datata 12 maggio 2025. Il documento invitava il Comune ad agire con urgenza per far fronte a episodi di violenza, liti, minacce a pubblici ufficiali e arresti che si sono susseguiti in quel quadrante urbano. Nel comunicato, Fratelli d’Italia respinge le accuse di allarmismo e rivendica il diritto di trattare temi urgenti per la comunità. Secondo il gruppo consiliare guidato da Giulia Scanavin, la narrazione del PD – che sostiene che “a Thiene va tutto bene” – sarebbe scollegata dalla realtà dei fatti. Viene inoltre sottolineata la serietà della conferenza pubblica del 7 luglio, che ha visto la partecipazione di figure autorevoli come l’ex comandante della Polizia Locale, Giovanni Scarpellini, e l’avvocato ed ex sindaco Rucco, ideatore del progetto “NOS”, premiato a livello nazionale.

La mozione presentata dai consiglieri Scanavin e Mojentale – che propone misure concrete per la sicurezza urbana – è considerata una risposta costruttiva e urgente ai bisogni dei cittadini. E in un aggiornamento al comunicato, Fratelli d’Italia commenta anche le recenti dichiarazioni del Sindaco Giampi Michelusi sulla nuova dotazione della Polizia Locale. Ad agitare gli animi, in particolare, l’annuncio del primo cittadino sul fatto che gli agenti saranno presto equipaggiati con taser, parlando di un “cambio di passo” da parte del Consorzio sotto la nuova dirigenza. Proprio queste affermazioni, sempre secondo FdI – smentirebbero le rassicurazioni passate del Sindaco sulla sicurezza in città: “Se Thiene è sicura, come affermato in passato, perché ora dotare gli agenti di strumenti considerati idonei in contesti ad alto rischio”? Una stilettata del partito di destra che denuncia quello che considera un atteggiamento omertoso e contraddittorio da parte del Pd locale e dell’amministrazione comunale, chiedendo chiarezza e coerenza nelle politiche sulla sicurezza. Con un timido spiraglio: il gruppo d’opposizione si dice pronto al confronto, a patto che venga dato ascolto alla mozione depositata, auspicando provvedimenti seri e tempestivi per il bene di tutta la cittadinanza. Senza ulteriori esitazioni.

