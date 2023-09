Un nuovo parcheggio in centro: sarà a beneficio degli utenti di via Carlo del Prete

Una nuova area è a disposizione in centro per soddisfare le esigenze di parcheggio degli automobilisti e, in primis, dei genitori e docenti delle vicine scuole di via Carlo Del Prete, che annoverano quest’anno anche le classi delle “Scalcerle”, qui trasferite in via provvisoria a seguito dei lavori di adeguamento antisismico della sede storica nell’omonima piazza.

Si tratta di una superficie di circa mille metri quadri, al momento a sterrato, dell’area ex Titanus e che può ospitare circa una quarantina di auto e che quindi dovrebbe agevolate transito e fermata in una delle aree più critiche del centro della città. L’area è nelle disponibilità del Comune grazie ad accordo siglato con l’attuale proprietà dall’Amministrazione Comunale.

“Il trasferimento delle Scalcerle – spiega il sindaco, Giampi Michelusi – ci ha richiesto anche di ripensare alla viabilità, con particolare riguardo alle esigenze di parcheggio e di sosta nella zona di via Carlo Del Prete. La soluzione che abbiamo realizzato ha permesso di iniziare con tranquillità l’anno scolastico a tutti coloro che devono raggiungere in auto le scuole e non solo, visto che essendo l’accesso libero i posti auto sono fruibili anche da chi si reca in centro per lo shopping”.

La destinazione a parcheggio di questa superficie è migliorativa anche sotto un altro profilo, di grande importanza.

“Con la sistemazione dell’area e la sua frequentazione – prosegue Michelusi – riusciamo anche ad avere un maggior controllo della zona che diventa aperta alla visuale dei passanti. Anche questo è un deterrente e una misura di prevenzione per l’ordine e la sicurezza pubblica”.