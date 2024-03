Controlli interforze, capoluogo a tappeto: oltre 130 le persone identificate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Controllo interforze nel corso della serata di ieri, venerdì 1 marzo, messo in atto in varie zone del comune di Vicenza ed in particolare Campo Marzo, Viale Milano, Via Torino e zone limitrofe, Piazzale Bologna, Corso Santi Felice e Fortunato, Viale San Lazzaro.

Una strategia condivisa in occasione di specifiche riunioni in Prefettura con la partecipazione dei rappresentati delle forze di polizia e poi attuata con il coordinamento tecnico-operativo del Questore. Al servizio hanno partecipato la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza – che ha concorso anche con l’impiego di un elicottero per il monitoraggio dall’alto dell’operazione – e la Polizia Locale di Vicenza.

Impiegati, in tutto, oltre 20 tra uomini e donne. I risultati: identificate 134 persone di cui 26 con precedenti penali e/o di polizia e 57 stranieri; 9 i veicoli controllati; 2 gli esercizi pubblici/bar. Nella zona di Ponte Alto è stata infine fermata una vettura, il cui conducente -un cittadino italiano del 1995 – trovato in possesso di un involucro contenente eroina. Lo stesso è stato quindi sanzionato amministrativamente per possesso di stupefacente per uso personale. La sua patente di guida è stata ritirata dagli Agenti e lo stupefacente sequestrato.

Operazioni analoghe che proseguiranno anche nei prossimi giorni per attuare un controllo stringente e sinergico nel capoluogo di Vicenza e non solo, con il concorso strategico di tutte le forze di polizia.