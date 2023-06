Ciclista di 24 anni investito da un’utilitaria in via Manzoni

E’ stato ricoverato all’ospedale di Santorso in codice giallo, per i trami riportati, il ciclista di soli 24 anni investito nel tardo pomeriggio a Zanè.

L’incidente stradale è avvenuto poco prima dell 18,30 di oggi, mercoledì 07 giugno. Una donna 63enne di Schio, alla guida di una Fiat 500, stava percorrendo via Manzoni diretta verso Schio. Giunta all’altezza dell’attraversamento pedonale, all’altezza della filiale della Bcc Banche Venete Riunite, per cause in corso di accertamento ha urtato il giovane, residente a Zugliano, che in sella alla sua bicicletta aveva impegnato la strada, forse per attraversare.

Il 24enne è stato sbalzato in avanti ed è rovinato sull’asfalto. In brevissimo tempo è stato soccorso da un equipaggio composto da tre volontari della Croce Rossa, partiti dalla loro postazione 118 dal vicinissimo ex Ospedale Boldrini: è stato trasportato all’ospedale di Santorso dove è stato ricoverato in codice giallo a causa dei traumi riportati. I rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico, intenso visto l’orario, sono stati effettuati dalla polizia locale Nordest Vicentino.