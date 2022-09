Sul “piatto” dopo tre anni di pausa torna la Sagra dei Bigoli co’ l’Arna. E domenica la Marcia Verdiana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Arriva l’autunno e come da tradizione consolidata uno degli eventi popolari più frequentati dell’Altovicentino, che “chiama” famiglie, coppie e comitive di amici a Zanè, nel vasto spazio dedicato alla Sagra dei Bigoli co’ l’Arna organizzata dalla Pro loco. E si tratta di un gran ritorno, dopo tre anni di break da archiviare prima di “ricucire” lo strappo dal 2019 al 2022, ritrovando l’accoppiata di folklore & gusto che ha sempre distinto la sagra zanedianese.

Ora l’appuntamento per tutti va al prossimo week end, dunque, nell’area degli impianti sportivi comunali con apertura delle cucine e il via libera alle esibizioni di artisti sul palco venerdì 30 settembre, per poi dare il benvenuto al mese di ottobre tra dj set per i più giovani, animazione per i bimbi, balli di gruppo, liscio e musica latina e, come gran finale la sera del dì di festa, il concerto di Mr Boss per chiudere il trittico di eventi.

Sul “piatto” del fine settimana di festa a Zanè per la 34ª edizione della Sagra, però, i protagonisti primari dello show saranno sempre e comunque i bigoli co’ l’arna, quel piatto tipico di campagna che attira i palati di buongustai affezionati ai gusti nostrani, tanta gente proveniente non solo da città e paesi vicini della provincia vicentina ma da tutto il Veneto e oltre. Grazie anche alla concomitante Marcia Verdiana, che si svolgerà nel mattino di domenica e che ritorna anch’essa dopo la “pausa pandemica” per tornare a portare oltre un migliaio di podisti amatori da queste parti.

Rimanendo ancora sul tema gastronomico va ricordato che saranno inseriti nel menù anche altri piatti appetibili per soddisfare tutti i gusti, dalla grigliata al “panin onto” passando per le frittelle dolci, e che sarà possibile sia fermarsi a pranzo (domenica) e cena (tutti e tre i giorni di festa) sulle centinaia panche e tavoli presenti nello tensostruttura di via dello Sport sia scegliere l’opzione del cibo d’asporto. Distribuzione dei piatti al via dalle 19 di venerdì, per la sola domenica dalle 11, con qui nel pomeriggio alle 15 l’invito speciale rivolto ai bimbi ad assistere all’esibizione dei clown Paolo e Ilaria.

Le tre serate di musica saranno inaugurate venerdì dalla serata dedicata ai giovani: Bubble Bubble Party con dj set di Guglielmo e Gianmaria Veronese come special guest. Sabato ce ne sarà davvero per tutti le “esigenze”: dal liscio al latinoamericano, alla musica italiana amarcord degli anni ’60-70′-80′ e al ballo liscio con l’orchestra spettacolo Roby Band. Di nota in nota per arrivare all’evento di chiusura di domenica sera, come sopra accennato affidato alla band Mr. Boss, gruppo composto da vicentini doc che spazia tra i classici più amati del panorama musicale rock internazionale.