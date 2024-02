Essere coppia nella vita e nella musica: la storia di Devid e Alessandra di TreDi Band

Devid Santato e Alessandra Cortivo, della cover band TreDi di Valdagno, sono i nuovi protagonisti della rubrica di Radio Eco Vicentino “Parlami di Te“. Una coppia, sia affettiva che artistica, composta da musicisti non professionisti: Devid infatti è un negoziante, mentre Alessandra è un’assicuratrice. Ma la passione per la musica li ha spinti a cimentarsi concretamente con questa forma d’arte.

In quanto musicisti viene spontaneo chiedersi quale tipo di musica gli piace suonare. Risponde Alessandra: “Al momento suoniamo tantissime hit, pezzi famosissimi per far cantare e divertire le persone. C’è bisogno di far divertire la gente”. E quale strumento preferiscono? “Ho frequentato, pur non finendolo per motivi di lavoro, il conservatorio a Vicenza, e all’epoca studiavo il trombone a tiro”, spiega Devid. Che non ha dubbi: “Miei grandi amori attuali sono le tastiere e il piano forte, e anche il basso elettrico”. E Alessandra invece? “Non so suonare purtroppo, però il sassofono mi è sempre piaciuto”.

Devid ha le idee chiare in merito alla sua grande passione: “La musica non è solo un mezzo, ma è anche cultura. Perché dietro alla musica c’è un mondo di persone che ci mettono impegno, dedizione, vita, fatica e rinunce. Ed è una cosa che si tramanda”. E questa sua passione per la musica quanto tempo gli porta via? “Lavoro molto in editing da casa, ed è un lavoraccio che impiega tantissimo tempo. Anche il progetto relativo agli inediti porta via 40-60 ore per canzone, come anche lo studio delle canzoni da portare in live”.

“Nel pre Covid suonavamo parecchio”, confida Devid. “Adesso invece prediligiamo il periodo estivo, durante il quale facciamo anche 6-7 serate al mese. In inverno invece siamo meno impegnati. Cerchiamo la qualità sia per chi ascolta ma anche per noi”. C’è qualche cover che amano particolarmente? “Io dico sempre che sei fai cover devi farle per il pubblico”, dichiara Devid. “Io devo dare al pubblico quello che penso lui voglia, ed è giusto che sia così. Esattamente come fa uno chef, che deve preparare un piatto pensato da lui ma che vada ad incontrare i gusti del pubblico”.

Si parlava prima di pezzi inediti, e a tal proposito Devid spiega: “Questo lavoro è nato durante il lockdown. Prima, facendo tante serate cover, non avevo il tempo per pensare e scrivere. E pensavo di non esserne capace, soprattutto per quanto riguarda i testi, perché per quanto riguarda la musica invece sono molto più sciolto. Ho iniziato a scrivere grazie ad un amico che mi ha incoraggiato, e da lì è nata più di una canzone. Ho avuto un buon riscontro e adesso procediamo con questo nuovo progetto”.

La passione per la musica di Alessandra non si esaurisce con la TreDi Band. Infatti “faccio parte di una band femminile, suoniamo insieme dal 2006 in acustico. Facciamo un pò di tutto, rivisitato in acustico e a più voci”. In conclusione, Devid si considera il leader del gruppo? “Non mi ritengo il leader dei TreDi come di qualunque altra cosa. Io penso che ognuno debba essere leader nel proprio ruolo. Io mi sono sempre preso la briga di riarrangiare i brani, che è il lavoro più difficile. E i miei compagni chiudono un’occhio quando propongo brani che non sempre magari sono nelle loro corde”.

