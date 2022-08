Le grida che salgono dal bosco salvano un escursionista infortunato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A dare l’allarme ai carabinieri è stata una persona che aveva sentito delle urla salire dal bosco. “C’è qualcuno che si fatto male in contrada Urbani di Sotto!” ha detto al militare di turno alla centrale operativa dell’Arma a Valdagno.

Sono così scattati, stamattina a Valdagno, i soccorsi per l’infortunato: erano le 10.40 quando il Soccorso alpino è stato attivato su richiesta dell’Arma.

Una squadra si è recata sul posto e in una decina di minuti ha raggiunto un uomo che si era fatto male scivolando nel sottobosco bagnato dalla pioggia. Il 74enne di Valdagno, che era stato assistito nel frattempo da altre persone, era vigile, malgrado dicesse di non ricordare molto dell’incidente per avere sbattuto la testa a terra.

Stabilizzato dai soccorritori, l’infortunato con un possibile trauma cranico e contusioni varie sul corpo, è stato caricato in barella e trasportato alla vicina strada, per essere trasferito sull’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Valdagno.