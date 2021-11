Neve e ghiaccio salendo a Recoaro Mille. Più auto slittano e finiscono fuori strada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La neve nel week end scorso ha imbiancato le Piccole Dolomiti vicentine e il gelo si è “impadronito” anche di Recoaro Mille, che se da una parte sta offrendo paesaggi invernali ancora più gradevoli alla vista, non può che mostrare il rovescio della medaglia legato ai seri disagi per chi si muove – non adeguatamente attrezzato – sulle strade.

Si segnala almeno una decina di veicoli rimasti in panne nella sola domenica, infatti, tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, a causa di lastre di ghiaccio che si sono formate sulla via che porta alla località in quota dopo le 17. Alcune delle quali sono slittate fuori dalla carreggiata e altre perfino si sono ribaltate.

Per il momento non sono stati segnalati danni fisici di entità grave alle persone, almeno finora solo ammaccature assortite alle carrozzerie delle vetture e lavoro extra per i servizi di carroattrezzi della vallata dell’Agno. Ad inguaiarsi non solo gli incauti automobilisti saliti sopra quota mille metri con il maltempo in corso con gomme non adatte, o imprudenti al volante, ma anche chi montava pneumatici termici come testimoniano alcuni frequentatori dei gruppi social locali.

Prima e dopo il pomeriggio di domenica, in cui per qualche ora è caduta della nuova neve, i mezzi spargisale avevano percorso la zona mitigando il problema, ma sempre rimangono necessarie prudenza e attrezzatura adeguata per potere affrontare strade di montagna nel corso di nevicata e precipitazioni con temperature prossime (o sotto) lo zero.

Nel corso dell’ultimo fine settimana di novembre sono state tante le località vicentine su cui si è posata la coltre bianca, dall’Altopiano di Asiago alle Piccole Dolomiti. Tante le immagini pubblicate e condivise anche dai nostri lettori.