Bimbo di 20 mesi muore dopo essere stato travolto dall’auto del padre

Un dramma che nessuna famiglia vorrebbe mai vivere: un bambino di soli 20 mesi è morto nel trevigiano, travolto dall’auto del padre che stava facendo manovra in retromarcia nel cortile casa.

Come riporta il La Tribuna di Treviso, l’incidente è accaduto domenica pomeriggio 14 aprile, a Dosson di Casier. Il piccolo Matteo Vidali, pare stesse cercando di recuperare una palla finita sotto le ruote della vettura, sparendo quindi dalla vista del padre, quando è avvenuta la tragedia. Appena si sono accorti di quanto accaduto, i genitori Olaf Vidali e Laura Pessato si sono precipitati col piccolo, che presentava un gravissimo trauma alla testa, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, che dista una decina di minuti.

Il piccolo è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco: i medici non si sono arresi e hanno impiegato ben 45 minuti per riprendere il battito. Matteo è stato poi trasportato in terapia intensiva, dove però dopo una manciata di ore nelle quali la situazione è nuovamente precipitata, sono stati costretti – martedì sera -a dichiararne la morte. Il magistrato ha dovuto indagare il padre, di 45 anni, per omicidio colposo: un atto dovuto per accertare l’accaduto.

La procura ha disposto l’autopsia. La famiglia è molto conosciuta nella comunità: il padre lavora nella cooperativa sociale Alternativa ambiente. La famiglia dovrà quindi attendere l’autorizzazione della procura per poter celebrare il funerale.