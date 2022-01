Covid, ricoveri di nuovo in aumento. Vicenza la provincia più colpita, 31 morti in 7 giorni

Sono 19.820 i nuovi casi di Covid-19 e 36 morti nelle ultime 24 ore in Veneto. Come di consueto i numeri arrivano dal bollettino regionale che al 26 gennaio (ore 8) segna anche un totale di 259.558 persone attualmente positive e in isolamento, con un numero di vittime che è salito a 13.044 (il 25 gennaio i morti sono stati 53). La situazione negli ospedali, invece, è altalenante: negli ultimi due giorni si registra un nuovo, inaspettato aumento di ricoverati. Il 25 gennaio, ieri, ci sono stati 125 nuovi ricoveri in area non critica. Al momento negli ospedali ci sono in area medica 1.854 persone (+ 24 rispetto alle ultime 24), mentre in terapia intensiva sono 180 (- 5).

VICENTINO. La nostra provincia risulta essere ancora quella più colpita sia per numero di contagi con 3.988 nuovi casi nelle ultime 24 ore (martedì 25 gennaio sono stati + 4.869) e sia per numero di ricoverati con 269 in area medica (+ 1) e 23 malati gravi in terapia intensiva. L’ospedale con più pazienti covid, ad oggi, è il San Bortolo di Vicenza con 109 persone in area non critica e 14 in terapia intensiva. Dal 19 gennaio a oggi nel territorio dell’Ulss 8 Berica e 7 Pedemontana ci sono stati ben 31 morti (in soli 7 giorni). Al momento il numero delle vittime nel Vicentino è salito a 2.372 persone.

VACCINI. In tutta la regione il numero di dosi inoculate nelle ultime 24 ore è 34.251, che porta il totale da inizio campagna a 10.210.750. Nel dettagli sono 1.659 prime dosi (tot: 3.246.496), 4.375 cicli completi (tot: 4.312.182) e di 28.217 booster (tot: 2.652.072). Dai dati forniti si apprende che è stato utilizzato il 99,9% delle dosi messe a disposizione. Ad aver effettuato almeno una dose è l’81,6% della popolazione, mentre per il ciclo completo siamo al 79,1% e per il booster al 53,7%. Nel Vicentino sono state somministrate 1.768.303 dosi (1.044.390 nell’Ulss 8 Berica dove la copertura della popolazione con ciclo completo è al 79,4% e 723.913 nell’Ulss 7 Pedemontana con una copertura del 76,4%).