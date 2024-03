Mestieri e passioni: dai vigili del fuoco al rider angelo del fango. I racconti

Il lavoro più bello del mondo? Quello fatto con passione, che non ti pesa ma che quasi diventa il momento più bello della giornata. Parola di Gianni Manuel e Martina Polelli, al timone di una nuova avventura in giro per il mondo stavolta a scovare i mestieri più particolari, le esperienze lavorative più intriganti e gli aneddoti di italiani e vicentini che hanno scelto di spostarsi fuori dal Bel paese per inseguire, perchè no, anche un nuovo modo di vivere la loro professionalità.

Tanti gli amici incontrati nel corso delle varie puntate di We Love Italia, a raccontare la bellezza e la varietà dei lavori abbracciati all’estero: da Gabriella Manerba, venditrice di case nella Repubblica Dominicana a Stefano Tansella alle prese tra gelati e spritz a Palau, sino a Cristian Storti, pizzaiolo a Swakopmund, nella Namibia occidentale. E poi i genitori della simpatica Giulia Clori, con una concessionaria d’auto in Norvegia, Patrizia con il suo truck di piadine in Francia e la dolce Ester Dal Pozzo, pasticcera nella penisola iberica. Nella fredda Scandinavia anche Michele Anzolin, mastro birraio mentre Valeria Battini crea estrosi turbanti in Madagascar utilizzando tessuti locali: i giovani Luca Mastrocco e Lorenzo Rossi creano invece app in Germania, Chiara fa la ricercatrice a Parigi e infine c’è Beppe Cogliandro, che lavora alla radio nell’austera Vienna.

“Ho capito che avrei voluto fare il pompiere – spiega invece John Sartori, chiamando dal distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Thiene – vedendoli in azione: ma il nostro lavoro non è solo spegnere incendi, ma fare informazione e prevenzione soprattutto a favore dei più giovani”.

Significativo anche l’intervento di uno che invece il lavoro lo ha perduto, guadagnando però la stima dell’Italia intera oltre che la consapevolezza che a volte davvero chiusa una porta, si apre un portone: “Mi cacciarono perchè comunicai di voler andare in Emilia Romagna ad aiutare gli alluvionati per un weekend – confida il rider angelo del fango Marco Santacatterina, intervistato al proposito dal giornalista Marco Zorzi – ma ciò non mi fece cambiare idea. per me era un impiego per pagarmi gli studi, ma i soldi non sono tutto. Non quando in gioco ce quell’umanità di cui troppo spesso ci dimentichiamo”.