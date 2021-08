Allerta caldo anche per gli animali. Ventilatori e docce in funzione nelle stalle

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ventilatori accesi e docce in funzione. Così si fa fronte all’allarme caldo nelle stalle. Nei prossimi giorni, infatti, in Veneto sono previste temperature massime fino ai 38 gradi che preoccupano anche per gli effetti sugli animali. Da Coldiretti Vicenza, però, arrivano parole di rassicurazione: “Anche gli animali hanno una dignità. Nelle stalle vicentine le vacche, ma anche tutti gli altri animali, vivono in modo dignitoso e cerchiamo di garantire loro il migliore comfort possibile. In questi giorni di grande caldo, anche se le temperature non hanno raggiunto i livelli riscontrati in altre città italiane, abbiamo messo in funzione ventilatori e docce, per rinfrescare le stalle e consentire un benessere soddisfacente” dice il presidente provinciale Martino Cerantola.

Senza a dubbio, oltre alle persone, a soffrire l’ondata di caldo africano di questi giorni sono anche gli animali nelle fattorie, dove le mucche che stanno producendo fino al 10% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali a causa delle alte temperature. “Se per gli animali domestici come cani e gatti è importante garantire sempre l’acqua e fare in modo che stiano al riparo dal sole ed in luoghi ben areati, per le mucche – sottolinea la Coldiretti – il clima ideale è fra i 22 ed i 24 gradi, mentre oltre questo limite gli animali mangiano poco, bevono molto e producono meno latte”.

Nelle stalle, dunque, sono già scattate le contromisure anti afa con abbeveratoi che lavorano a pieno ritmo visto che, con la colonnina di mercurio che segna temperature così alte, ogni singolo animale arriva a bere fino a 140 litri di acqua al giorno, contro i 70 dei periodi meno caldi. Nelle stalle sono entrati in funzione anche ventilatori e doccette refrigeranti per sopportare meglio la calura ed i pasti vengono dati un po’ per volta, per aiutare le mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi.