Anche un 19enne vicentino fra i neonazisti che volevano fare attentati contro le istituzioni

C’è anche un 19enne vicentino fra le 12 persone arrestate nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato contro un gruppo neonazista e suprematista. I poliziotti delle Digos di varie città italiane, fra cui Vicenza, hanno eseguito stamattina, 4 dicembre, 12 misure cautelari in carcere e 25 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettante persone appartenenti all’associazione suprematista e accelerazionista attiva anche in rete, sulla piattaforma Telegram col nome “Werwolf division” (i ‘lupi mannari’ nazisti guidati da Himmler).

Le accuse sono di associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione illegale di arma da fuoco.

Le indagini, guidate dalle Direzioni distrettuali antiterrorismo di Bologna e Napoli e coordinate dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, hanno evidenziato come i 25 indagati, di età compresa tra 19 e 76 anni, abbiano a vario titolo promosso, organizzato e preso parte all’associazione, che successivamente era stata rinominata “Divisione nuova alba”.

L’organizzazione, seguendo ideali suprematisti e neonazisti, nella loro espressione più estrema dell’accelerazionismo, mirava a sovvertire l’attuale ordinamento per instaurare uno stato etico e autoritario, incentrato sulla razza ariana, e progettava persino azioni violente nei confronti di alte cariche delle istituzioni: fra gli obiettivi, anche la premier Giorgia Meloni.

Alcuni degli indagati erano già stati sottoposti a perquisizione nel maggio 2023 dalle Digos di Bologna e Napoli, che negli ultimi due anni hanno svolto le indagini in collaborazione con il Servizio per il contrasto all’estremismo e terrorismo interno della Direzione centrale polizia di prevenzione, supportate anche dal Servizio della polizia postale e per la sicurezza cibernetica.

L’inchiesta nasce dai contatti avvenuti tra alcuni dei vertici dell’organizzazione con i leader di un’altra analogas associazione sovversiva denominata “Ordine di Hagal”, attiva in Italia e sciolta a fine 2022 dalla Digos partenopea.

Le analisi dei poliziotti hanno rilevato che la cellula, strutturata in modo verticistico e nella quale tutti avevano un ruolo ben preciso, era già in una fase di organizzazione operativa avanzata e in grado di realizzare attentati.

Le ricostruzioni degli investigatori hanno evidenziato poi che il gruppo svolgeva la propria attività di propaganda e reclutamento attraverso appositi gruppi Telegram denominati “Werwolf Division Discussioni” e “Movimento Nuova Alba”. Proprio quest’ultimo, ancora più ristretto, era nato in un secondo momento per occultare i progetti più violenti e per formare i “guerrieri”, sia con incontri di persona e documentati dagli inquirenti, sia con volantinaggi nel bolognese.

Particolarmente allarmante, infatti, è stato giudicato un volantino rinvenuto dalla Digos in Emilia nel 2022 e definito dai militanti “esplosivo”. Raffigurava l’immagine di un uomo armato che indossava la così detta skullmask con accanto il simbolo nazista del sole nero e inneggiava alla rivolta. Nel dettaglio, le misure cautelari e le perquisizioni domiciliari sono state eseguite nelle città di Bologna, Bari, Brindisi, Lecco, Milano, Monza Brianza, Modena, Palermo, Pesaro Urbino, Pescara, Pordenone, Ravenna, Roma, Teramo, Trieste, Vercelli e Vicenza.

Le misure cautelari in carcere sono state emesse dal Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Contestualmente, sono in corso altre 13 perquisizioni domiciliari. Blitz anche a Vicenza. L’operazione è coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.