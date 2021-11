Maxi tamponamento sulla “Postumia” con 5 mezzi coinvolti. Tra cui un carico di bestiame

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vasto incidente oggi pomeriggio intorno alle 15 lungo il tratto di confine tra le province di Padova e Vicenza sulla strada regionale Sr 53 “Postumia“. Si registra un’automobilista donna ferita, comunque in maniera lieve e medicata sul posto, e un autotrasportatore trasportato in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti.

Inoltre si prospettano problemi per alcuni capi di bestiame, rimasti in attesa di assistenza da parte di medici veterinari. Cinque in tutto i veicoli coinvolti nel tamponamento multiplo, tra cui tre mezzi pesanti, oltre a un furgone e a un’unica automobile con alla guida la donna ferita.

A provocare il maxi incidente, avvenuto tra Bolzano Vicentino e San Pietro in Gu, sembra sia stato un autoarticolato per il trasporto di animali, bovini in particolare. Il camionista alla guida non ha arrestato in tempo la marcia, andando a cozzare contro un mezzo fermo in coda, innescando gli urti in serie. Da valutare le condizioni degli animali stipati dietro la motrice.

Sul posto a metà pomeriggio sino stati inviati i vigili del fuoco in forze, con più squadre del 115 provenienti da Cittadella e Padova, munite di un’autogru per rimettere in carreggiata i veicoli pesanti. Il personale sanitario giunto con l’ambulanza da Vicenza si è occupato dei due conducenti usciti malconci dal tamponamento, disponendo il ricovero del guidatore del camion di trasporto animali d’allevamento. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per sciogliere il blocco del traffico, convogliato su strade alternative.

