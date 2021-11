Cinque anni di notizie e un anno di intrattenimento: L’Eco sempre più la voce dei vicentini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Cinque anni di Eco Vicentino e un anno di web radio. L’autunno è sempre un momento di pit-stop per il nostro progetto editoriale. Quest’anno l’anniversario è doppio, perché riguarda non solo le notizie ma anche l’intrattenimento.

Ecco allora che val la pena di fermarsi per un momento di bilancio e di rilancio. Eco Vicentino andava on line infatti il 1° settembre 2016: all’inizio fu un rodaggio, poi nel giro di un paio di mesi questa nuova esperienza fra le testate on line locali ha iniziato a trovarsi i suoi spazi, fra notizie di cronaca, approfondimenti, blog e storie. Con una serie di collaboratori (Omar Dal Maso, Mirko Cocco, Davide Deganello su tutti) che hanno saputo riempire di contenuti di qualità la testata. Fin da subito, con l’unicità di presentare tutte le notizie, tutte gratuite, anche in versione audio, anticipando così i tempi. Cinque anni dopo, infatti, i podcast spopolano ormai su qualsiasi testata. La scelta, che da direttore responsabile ritengo vincente, è stata quella di abbinare a un serio lavoro di redazione un alto valore aggiunto tecnologico, in continuo aggiornamento. “Abbiamo cavalcato l’onda, invece di subirla”, spiega oggi con lungimiranza il nostro editore Corrado Pozzer.

A febbraio 2020 questa propensione per la multimedialità aveva portato anche al nostro primo podcast (“Il mio volo Roma-Tokyo“, ossia il diario di Arturo Ferrarin a cento anni dall’impresa, in collaborazione con il Comune di Thiene e la Regione Veneto. Da lì è iniziata anche la nostra presenza sulle piattaforme di contenuti audio (da Spreaker a Spotify, passando per Google Podcasts e Apple Podcast).

Fino ad arrivare nell’autunno 2020 al lancio della web radio, l’intrattenimento on line ricco di buona musica, di leggerezza e di ospiti, la cui direzione artistica è affidata al “senatore” della radio italiana, Gianni Manuel. Tante le proposte musicali, affidate a quattro canali tematici, mentre con la radio ammiraglia ospita anche tanti appuntamenti con le notizie e una serie di trasmissioni con ospiti (da “Start Up” per parlare di imprese, alle storie di “Parlami di te”, da “Parola ai direttori” all’appuntamento in diretta del giovedì con “We love Italia” con Gianni e Giulia, dalle proposte di Silvia con Music Around” alla trasmissione “L’Eco dei Comuni”, dall’appuntamento con la “Giulie” “Drive Magazine” nell’orario di rientro a casa all’Eco del Mattino con Ivano Visonà e “Fogolare Veneto” con lo chef Amedeo Sandri e del sommelier Maurizio Falloppi. Con la possibilità di ascoltare sul web non solo in diretta e in replica ma anche, sempre, on demand.

Anniversari, tempi di bilanci e di rilanci, abbiamo detto. Come sarà quindi il futuro del progetto Eco Vicentino? Sicuramente sempre più ricco editorialmente, sempre più impegnato a raccontare i territori, chi ci vive e quello che vi succede. con uno staff in grado di offrire, anche agli inserzionisti, una ampia platea di ascolto e strumenti di comunicazione d’avanguardia. Con la promessa di fare sempre tutto con professionalità, garbo e con rispetto e attenzione per tutte le opinioni in campo. Buona lettura e buon ascolto!