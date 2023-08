Nuovo focolaio domato dai pompieri dopo l’incendio dal barbecue a Ferragosto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Risultano stazionarie ancora le condizioni del 34enne cittadino americano, residente con la compagna a Bolzano Vicentino, che prima del mezzogiorno della giornata di Ferragosto è stato sorpreso da una vampata di fuoco mentre si trovava alle prese con il barbecue, nel terrazzino di un appartamento in un complesso di sei abitazioni. Dalla fiammata è scaturito un incendio che ha coinvolto l’intero stabile e parte del tetto, con il giorno dopo – ieri , il 16 agosto – un nuovo quanto imprevisto focolaio a svilupparsi subito domato dal secondo intervento in 24 ore dei vigili del fuoco.

Parte della palazzina inserita in un contesto residenziale, subito dichiarata inagibile dai vigili del fuoco in seguito all’incendio e alla propagazione del fumo, rimane ancora interdetta alle persone. Sulle sei unità abitative, all’ora di pranzo del 15 agosto l’unica famiglia presente in appartamento era proprio quella composta dalla coppia statunitense.

Anche la donna convivente del ferito – rimasto ustionato in maniera seria e curato nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza – ha riportato un’intossicazione da fumo per sua fortuna non troppo invasiva, nel tentativo di aiutare il compagno. Pure un membro di una delle squadre di pompieri martedì mattina inviati d’urgenza in via Gen. Dalla Chiesa a Bolzano Vicentino, sorpreso dal calore, aveva accusato in una fase concitata dei soccorsi uno stato di forte malessere poi risolto.

Un ritorno di fiamma del barbecue, per cause da appurare, aveva provocato l’incendio delle tende esterne, esteso poi alle parti in legno raggiungendo il tetto della palazzina e andando a “toccare” tutti e sei gli appartamenti, costringendo a un lavoro impegnativo le tre sezioni di pompieri giunte sul posto da Vicenza, Bassano e Thiene con 15 operatori. La fase di messa in sicurezza e di bonifica dell’appartamento colpito dal rogo anche all’interno e della copertura erano proseguite per tutto il martedì, con nuovo intervento ieri per porre fine a un residuo focolaio.