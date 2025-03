Furgone si immette nella Postumia e va “volare” uno scooter: 18enne plana nel fossato, ferito

Un 18enne di Vicenza è rimasto ieri, giovedì 6 marzo, coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva in scooter la Strada Regionale 53 Postumia a Bolzano Vicentino.

L’incidente, che ha coinvolto anche un autista veneziano, è avvenuto poco dopo le 14 lungo via Gorizia, all’altezza del distributore Beyfin: un furgone Mercedes-Benz, condotto da E.A. 28enne di Scorzè (Venezia), per cause in corso di accertamento, nell’immettersi dalla stazione di servizio è andato ad urtare contro lo scooter Aprilia condotto da C.F.M. 18enne di Vicenza, che stava transitando diretto verso Vicenza.

A seguito del violento impatto il 18enne e il suo motociclo sono stati sbalzati oltre il guard-rail, finendo la corsa all’interno del fossato presente al lato della sede stradale. Il giovane è stato portato in ospedale a vicenza con un codice giallo di media gravità per le ferite riportate. Il rilievi sono stati eseguiti da due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino degli ambiti di Sandrigo e Monticello Conte Otto che hanno inoltre regolato il traffico a senso unico alternato per circa un’ora.