Cantiere Tav, ad agosto treni sospesi sulle linee Verona-Vicenza e Vicenza-Schio

Per il terzo anno consecutivo si annuncia un agosto di tribolazione per i passeggeri della linea ferroviaria Milano-Venezia e anche per i pendolari della Schio-Vicenza. I collegamenti ferroviari sarnno infatti sospesi per due settimane ad agosto fra Verona e il Vicentino per consentire i lavori per l’Alta Velocità.

L’interruzione della circolazione ferroviaria si rende necessaria per consentire l’esecuzione di un articolato programma di lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) nell’ambito della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Verona-Vicenza.

Lo stop

Lo stop sul principale asse ferroviario del Nordest inizierà a mezzanotte del 2 agosto e terminerà all’alba del 16 e riguarderà il tratto ferroviario compreso fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco. Nelle stesse due settimane saranno sospesi anche i treni fra Vicenza e Schio per il rinnovo dei binari nella stazione di Thiene e altri interventi sulla linea. L’Alta Velocità tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo dovrebbe entrare in esercizio con il completamento della tratta tra Verona e Vicenza. La scelta di agosto, come sempre mira a creare meno disagi possibili, dato che studenti e anche molti lavoratori sono in ferie. A scapito, però, di turisti e viaggiatori.

Le modifiche

I treni veloci saranno deviati via Padova-Monselice-Legnago e Nogara. Per i regionali sono invece previsti bus sostitutivi. In entrambi i casi, come già accaduto, i tempi di percorrenza si allungheranno. Addirittura, saranno più che raddoppiati, per raggiungere Venezia da Verona.