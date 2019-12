Cassaforte svaligiata in casa di un’anziana: arraffati contanti e gioielli per 180 mila euro

Una banda di malviventi è uscita con le “tasche piene” dall’abitazione di un’anziana donna di 77 anni, che nel pomeriggio di ieri si è disperata dopo essersi accorta della visita dei ladri in casa propria, a Vicenza. Dopo aver avvertito tramite un parente i carabinieri, si è reso noto che tutti gli averi e i preziosi gioielli della pensionata sono stati asportati dalla cassaforte domestica, divelta dalla parete e trafugata con il proprio contenuto. Secondo la testimonianza della vittima il danno sarebbe di ingente valore: 30 mila euro in denaro contante che si riteneva custodito al sicuro e circa 150 mila euro in monili d’oro. Ai quali si associa anche un incalcolabile valore affettivo.

La banda entrata in azioni ieri, giovedì 19 dicembre, in Riviera Berica aveva probabilmente studiato nei dettagli a tavolino il blitz, osservando le abitudini dell’anziana, che non si trovava in casa nel momento dell’incursione illecita. Proprietaria dell’appartamento assente dall’abitazione dalle 12 alle 16 nel pomeriggio, fascia oraria in cui i ladri hanno avuto tempo e modo di lavorare a colpo sicuro con utensili adatti per estrarre la cassetta di sicurezza dal muro, dopo averla individuata in maniera sospetta. Forzata una porta per accedere all’interno, si tratta quindi di furto con scasso.

Ad indagare sul furto i carabinieri della compagnia di Vicenza, che cercheranno di ricostruire quanto accaduto con il supporto di filmati di videosorveglianza nella zona di via Rotonda, nel capoluogo berico. Si potrebbe rivelare utile inoltre studiare a fondo chi possa aver accesso all’edificio in passato, venendo a conoscenza delle disponibilità della 77enne e l’ubicazione della cassaforte.