Trattore precipita per 15 metri e si capovolge più volte: ferito il guidatore

Alle 16,15 di lunedì 24 aprile i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di Via Monte Cimone a Costabissara per la caduta di un trattore che, mentre stava percorrendo una piccola strada sopra la collina è precipitato per oltre 15 metri.

Il mezzo si è rovesciandosi più volte, sbalzando fuori l’uomo alla guida. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza il trattore, mentre l’anziano è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 e quindi è stato poi trasportato fino all’ambulanza e quindi trasferito in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.