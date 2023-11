Disponibili 170 posti auto in prossimità del San Bortolo. “Piangono” i parcheggiatori abusivi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Buone notizie per le centinaia di automobilisti pendolari e non tra utenti, pazienti e familiari che quotidianamente si presentano in zona San Bortolo a Vicenza città, in particolare diretti verso il polo medico del San Bortolo. Sono stati “liberati” 170 posti auto, infatti, ricavati dal piazzale prima destinato agli stalli per il personale dello stabile dell’ex Motorizzazione Civile, che prendono il nome di parking Rodolfi Sud.

Martedì mattina l’inaugurazione ufficiale, alla presenza del Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica Maria Giuseppina Bonavina e del Sindaco Giacomo Possamai. Di fatto, questo spazio di sosta ad uso e consumo dei cittadini consente una riorganizzazione dei parcheggi “a cascata”, rendendo disponibili poco meno di 200 posti per vetture al parcheggio Fratelli Bandiera, prima riservato ai dipendenti dell’ospedale e dell’azienda sanitaria. Tornando al Ridolfi Sud, l’accordo con la proprietà prevede una disponibilità biennale in esclusiva. A beneficiarne anche la viabilità cittadina, oltre a chi negli orari di maggior afflusso di utenti fatica a trovare posto nelle vicinanze del nosocomio berico.

A margine della presentazione e del taglio del nastro, i commenti. “Operazione da cui tutti traggono beneficio – ha sottolineato la dott.ssa Bonavina -. Questo nuovo parcheggio è un polmone che consente la riqualificazione di un’area riportandola ad essere pulita e viva e allo stesso tempo libera posti auto per l’ospedale, agevolandone l’accesso. Inoltre rientra nell’ambito di un’operazione più vasta che vedrà come noto l’avvio dei lavori per progetti di fondamentale importanza per migliorare la viabilità e l’accessibilità al San Bortolo, quali la realizzazione del San Bortolo 2 nell’ ex Seminario, l’ampliamento tramite sopraelevazione del parcheggio San Francesco e i lavori di sistemazione del parcheggio Rodolfi Nord”.

Dopo anni di abbandono dai tempi dello spostamento degli uffici della Motorizzazione Civile, si è arrivati all’operatività e ad incrementare gli stalli intorno all’ospedale a 750 nel complesso. “E’ finalmente finito l’abbandono di questa zona davanti all’ospedale – ha dichiarato ieri Possamai – consentendo di riqualificare un’area urbana non più utilizzata e di rispondere alla necessità di avere più stalli di sosta in questa zona della città. Il parcheggio consente infatti di liberare 170 posti auto nell’area di sosta di via Fratelli Bandiera, davanti alle celle mortuarie, adesso a completa disposizione degli utenti dell’ospedale. Si tratta di uno dei primi temi di cui ci siamo occupati appena insediati, da subito affrontato insieme all’Ulss e alla dirigente Bonavina che ringrazio. Ora Agsm Aim potrà infatti dare avvio, presumibilmente a inizio 2024, ai lavori di sistemazione della zona nord del parcheggio in via Rodolfi, anche con l’installazione di una sbarra, che consentirà di contrastare il grave fenomeno dei parcheggiatori abusivi intorno all’ospedale”.

Sempre in tema di parcheggi e sempre nel capoluogo berico da segnalare le nuove aree di sosta decise nell’ambito della Zpru (zone di particolare rilevanza urbanistica) riservate agli stalli blu rispettivamente in via Bedeschi e in via della Rotonda. Sono 60 (40 +20) gli stalli da ricavare in base alla delibera recente. “Le nuove zone di sosta tariffata a rotazione insisteranno nel tratto lungo Parco Astichello in via Bedeschi, già utilizzato ma finora non normato, e nella nuova zona parcheggio in via della Rotonda – spiega l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller -. Nel primo caso i parcheggi saranno funzionali agli utenti dell’ospedale. Con gli stalli blu si favorirà una maggiore rotazione, scoraggiando la sosta prolungata, anche per l’intera giornata, come avviene oggi”.

“In via della Rotonda – aggiunge poi Spiller – i parcheggi sono stati pensati in particolar modo per i turisti ma naturalmente potranno essere utilizzati anche da chi si reca nell’oasi Valletta del Silenzio o a fare una passeggiata verso Villa Guiccioli oppure per chi frequenta i locali nelle vicinanze. Le due nuove Zpru comprendono, oltre a via Bedeschi e via della Rotonda, un’area più estesa che ci consentirà eventualmente in futuro di fare degli ulteriori ragionamenti sulla sosta”.