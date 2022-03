Centra auto in sosta, automobilista ferito nella carambola

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una carambola che termina con la macchina capovolta a centro strada, l’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, giovedì 31 marzo quando una Seat Leon procedeva lungo via della Repubblica, in località Dueville, con direzione Montecchio Precalcino. Il conducente, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, non si è accorto che la sua auto viaggiava a bordo careggiata quando, all’improvviso ha centrato in pieno prima una Citroen C3 e successivamente una Fiat 500, entrambe in sosta a lato strada. L’impatto è stato molto violento tanto da capovolgere il veicolo e facendolo finire con le ruote all’aria.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai residenti che hanno provveduto a contattare il Suem chiamando il 118. Dopo le prime cure sul posto, il conducente è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo. Per i rilievi del sinistro e per la viabilità è intervenuta una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino del distaccamento di Monticello Conte Otto.