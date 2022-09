Lavori di manutenzione in A31, caselli chiusi dalle 22 di venerdì

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono in fase di partenza i lavori di manutenzione previsti lungo la carreggiata della A31, tra Dueville e Vicenza Nord. Un tratto di autostradale di circa 11 chilometri che verrà chiuso al transito nella tarda serata di venerdì 30 settembre, dalle 22, fino alle 6 di sabato 1 ottobre. Sarà quindi obbligatorio, per chi deve raggiungere Rovigo, entrare al casello di Vicenza Est in quanto i caselli di Dueville e Vicenza Nord in direzione Vicenza/Rovigo e l’entrata dal casello di Dueville in direzione Vicenza/Rovigo saranno fuori servizio.

L’intervento, concordato preventivamente per creare il minor disagio possibile agli automobilisti, sarà ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/ ), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.