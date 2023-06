Scontro auto-moto in centro a Dueville: ferito un centauro

Un motociclista è rimasto ferito ieri sera verso le 20 a Dueville nell’incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto e provocato, probabilmente, da una mancata precedenza.

Erano le ore 20 di sabato 17 giugno quando un automobilista trentenne di Dueville alla guida di una Renault Clio, proveniente da via Olimpia, ha impegnato l’incrocio con viale dei Martiri e, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’impatto contro una moto Triumph, condotta da un uomo di 50 anni, anche lui di Dueville.

In seguito all’impatto il motociclista è rovinato a terra. Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza del Suem 118, che ha trasportato il centauro in codice giallo all’ospedale di Vicenza.

Per i rilievi del sinistro interveniva una pattuglia del distaccamento di Sandrigo del consorzio polizia locale Nordest Vicentino.