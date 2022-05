Un giorno di angoscia per un’anziana scomparsa: ritrovata grazie a un drone in tarda serata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata un’intera giornata di angoscia, quella vissuta ieri a Povolaro di Dueville: dalla mattina infatti si erano perse le tracce di un’anziana di 72 anni, ammalata del morbo di Alzheimer. E’ stata ritrovata, grazie a un drone dei vigili del fuoco, in tarda serata, non molto lontano da casa, confusa ma sana e salva.



Le ricerche hanno coinvolto per tutta la giornata forze dell’ordine, vigili del fuoco con il supporto di elicottero, sommozzatori, cinofili, droni, volontari della Protezione civile di Dueville e molti cittadini che si sono resi disponibili con mezzi propri.



Il tam-tam era stato lanciato anche sui social, nella speranza che qualcuno nel territorio di Dueville e dei paesi limitrofi potesse intercettarla. La donna si era allontanata da casa intorno alle 7 di sabato mattina e non era più rientrata. Date le sue condizioni di salute, l’allarme dei parenti era scattato immediatamente. Intorno alle 23, dopo un giorno interno di ricerche, il ritrovamento in via Astichelli, nella zona del casello dell’A31: ad individuarla è stato un drone dotato di termoscanner, in dotazione ai vigili del fuoco.