Flashmob davanti alla Provincia: i comitati inscenano il funerale di Madre Terra

Si è tenuto oggi, sabato 8 novembre, alle 11.30 a Vicenza, davanti alla sede della Provincia di Vicenza, un flash mob molto particolare e rispettoso, che ha visto protagonisti i principali comitati, coordinamenti, associazioni e gruppi ambientalisti vicentini. “È stato un gesto simbolico, semplice ma forte, per riportare in luce l’importanza del contesto ambientale in cui viviamo, soprattutto in questa campagna elettorale” spiega un comunicato del Comitato Tuteliamo la Salute, impegnato da quasi un anno contro il progetto di un nuovio impianto per rifiuti pericolosi a Montecchio Precalcino presso l’area Silva in via Terraglioni.

“Ci sembra infatti – aggiungono gli attivisti – che il vicentino sia stato venduto/regalato a imprenditori con scarsa responsabilità ambientale. Ci sembra che ancor oggi gli uffici preposti eroghino autorizzazioni ad attività ed insediamenti industriali senza tener conto dell’estrema fragilità dell’ecosistema nel quale ci troviamo a vivere. È stato il funerale della Terra Vicentina, morta prematuramente per il troppo inquinamento di aria, acqua e suolo. Il rispettoso e ordinato rito funebre si è tenuto davanti al portone della provincia di Vicenza”.

1 di 9

“Troppo pesante, purtroppo, è risultata l’impronta ecologica degli ultimi decenni, troppo alta la domanda di industrializzazione a una Madre Natura tanto generosa, ma già fragile” sono alcune parole sentite. Oltre al nostro Comitato Tuteliamo la Salute, hanno preso parte, tra gli altri, alcuni rappresentanti di Mamme No Pfas, Covepa, Rete Zero Pfas Veneto, Coordinamento Non Bruciamoci il Futuro, Comitato Residenti Colceresa, Acqua Bene Comune Vicenza, Lipu – Lega Italiana Protezione Uccelli, Legambiente. “L’ultimo saluto all’amata defunta si terrà l’8 novembre tra le braccia della sovente invocata Provincia di Vicenza” sono le ultime parole della epigrafe.

