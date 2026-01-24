Fuga di gas dal sottosuolo, paura in via Medici

L’allarme è scattato venerdì mattina alle 10.20 quando un passante che transitava in via Medici a Vicenza, ha chiamato i Vigili del Fuoco per avvertire che da giorni un forte odore di metano si sprigionava nell’aria dal sottosuolo.

Immediato l’intervento dei pompieri, accorsi sul posto con 5 operatori e un’autopompa serbatoio.

Dopo aver constatato con strumenti appositi l’effettiva presenza di gas, i Vigili del Fuoco hanno contattato l’azienda distributrice del servizio per il ripristino della condotta che perdeva, isolando nel frattempo l’area interessata per scongiurare pericoli.

L’intervento ha avuto ripercussioni sulla viabilità della zona dove per esigenze tecniche è stata istituita una sola corsia di marcia.

Sul posto, per la regolazione del traffico e per gestire il traffico intenso dell’ora, è intervenuta la Polizia Locale. Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse alle 12.30 circa mentre proseguivano i lavori per il ripristino della condotta. Non sono stati segnalate persone intossicate o danni a persone.

