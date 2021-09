Impossibilitato a muovere gli arti, rientra al 4° piano con la scala dei pompieri VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rientrare nel proprio appartamento al quarto piano di un condominio quando si è infortunati ad entrambe le gambe e impossibilitati a muoversi è un’impresa impossibile. Per questo nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Battaglione Val Leogra a Vicenza per aiutare un uomo a rientrare nel proprio appartamento in un condominio e per farlo hanno usato l’autoscala: un “viaggio” da brividi se per caso si soffre di vertigini.

Per far rincasare un paziente, date le sue condizioni di salute che non gli permettevano di muovere minimamente alcun arto, si è reso necessario infatti il trasporto dall’esterno con l’autoscala. Già in mattinata i pompieri avevano assistito l’infortunato con il personale sanitario del Suem per il trasporto dall’alloggio all’ambulanza. Al rientro, dopo le visite in ospedale, constatato l’impossibilità del trasporto con il telo, l’uomo è stato posizionato sulla barella dell’autoscala e dopo essere stato assicurato è stato issato fino al proprio appartamento.