Invasione di colombi in centro storico. I falchi entrano in azione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Troppi colombi in centro storico a Vicenza e così nel mese di dicembre sono iniziate le attività per allontanarli. A far fronte all’invasione sono entrati in azione cinque o sei falchi che, sotto l’attenta guida dei falconieri, setacciano le piazze e vie del cuore cittadino. “Contenere la presenza dei colombi in centro storico – afferma l’assessore all’ambiente Simona Siotto – è fondamentale sia per motivi sanitari sia per la salvaguardia del patrimonio artistico-monumentale. L’allontanamento con i falchi è una soluzione particolarmente efficace che ci consente di garantire la massima tutela della salute pubblica, nonché il decoro della città”.

Gli interventi rientrano nell’appalto aggiudicato in estate per l’attività di contenimento e di allontanamento dei colombi dal centro storico. Il servizio, della durata di tre anni e del valore di circa 160 mila euro, è stato affidato a un’unica ditta che si occupa sia dell’allontanamento tramite falconeria sia del contenimento con cattura tramite gabbie.