L.R. Vicenza da brividi, Pro Sesto schiantata con punteggio tennistico. Top&Flop

La prima gara della nuova stagione è un mix di euforia, gioia e ritorno di passione dopo l’amara retrocessione del maggio scorso. In soli tre mesi e mezzo la società ha saputo voltare pagina chiudendo un triste capitolo della storia biancorossa. La serie C sta stretta ad una piazza che ha dimostrato il proprio amore per i colori biancorossi e gli oltre 5500 abbonamenti sottoscritti ne sono la prova tangibile. Dopo un mercato sontuoso era importante partire con il piede giusto e i giocatori non hanno mancato l’impegno, anzi, hanno disputato 90 minuti giocando sul velluto e mandando un messaggio chiaro al campionato.

E’ vero che allo stadio Menti non si è presentata la corazzata del girone ma, va ricordato, che il giovane allenatore della Pro Sesto, Matteo Andreoletti di soli 33 anni, si è seduto su questa panchina dopo la precedente esperienza alla Sanremese dove, in 68 partite, ha messo in cascina la bellezza di una media punti di 1,88. Una squadra che seppur più debole sulla carta ha la capacità di far male grazie al modulo offensivo messo in campo con le tre punte. L’inizio della partita è tutto di marca biancorossa che mostra un bel gioco fatto di aggressività, rapidità e conclusione in porta. L’errore del portiere Confente al 26esimo manda in gol Bruschi direttamente da calcio di punizione ma, diversamente dallo scorso anno, la squadra non si disunisce e aumenta i giri palla pareggiando dopo meno di un quarto d’ora grazie ad una meraviglia di bomber Ferrari che, spalle alla porta, riceve palla, si gira e calcia violentemente nell’angolino facendo esplodere la gremita curva Sud.

Si va al riposo in risultato di parità ma nel secondo tempo il Lane si scatena mandando al tappeto i lombardi che periscono sotto i colpi del Vicenza. Scarsella al 52esimo, Rolfini al 59esimo, Dalmonte al 67esimo, ancora Ferrari al 74esimo e Jimenez all’88esimo chiudono la pratica con un tennistico 6-1. Bel gioco e tanta corsa vedono sugli scudi un ritrovato Dalmonte ma anche i vari Greco, Jimenez, Ferrari e Rolfini. Se il proverbio recita chi ben comincia è a metà dell’opera allora questa squadra può arrivare veramente lontano ma essendo solo la prima di campionato non resta che attendere il primo test tra pretendenti alla vittoria finale, sabato prossimo 10 settembre, i biancorossi saranno di scena all’Euganeo contro il Padova, fischio d’inizio alle 20.30.

TABELLINO

LR Vicenza (3-5-2): Confente; Padella (dal 89′ Corradi), Pasini, Ierardi; Dalmonte (dal 77′ Valietti), Scarsella (dal 68′ Cataldi), Jimenez, Greco, Begic (dal 77′ Sandon); Rolfini (dal 68′ Stoppa), Ferrari. A disposizione: Grandi, Brzan, Bellich, Oviszach, Giacomelli, Alessio, Busatto. Allenatore: Mularoni

Pro Sesto (4-3-3): Del Frate; Giubilato (dal 63′ Gerbi), Marzupio, Moretti, Maurizii; Radaelli, Wieser (dal 67′ Boscolo), Capelli; Bianco (dal 72′ Vaglica), Capogna (dal 72′ Moreo), Bruschi (dal 63′ Corradi). A disposizione: Botti, Santarelli, Della Giovanna, Boscolo Chio, Toninelli, Suagher, Gattoni, Ferrero. Allenatore: Andreoletti

Arbitro: sig. Samuele Andreano della sezione di Prato, assistenti Domenico Castro di Livorno e Davide Santarossa di Pordenone, quarto uomo Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Marcatori: 25′ Bruschi (PS), 40′ e 74′ Ferrari (LRV), 51′ Scarsella (LRV), 61′ Rolfini (LRV), 66′ Dalmonte, 88′ Jimenez (LRV)

Ammoniti: Rolfini (LRV), Pasini (LRV), Giubilato (PS), Ierardi (LRV), Padella (LRV), Jimenez (LRV)