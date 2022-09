Auto si ribalta finendo nel canale dopo lo schianto con una moto, due persone ferite

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pauroso incidente all’alba di oggi, 4 settembre, quando una Fiat Punto è finita nell’argine dopo lo schianto con una moto. Il sinistro è avvenuto nel comune di Sarego, in via Veneto lungo la Sp 500. Sul posto sono giunti i pompieri di Lonigo, poco dopo le 6, trovando il conducente dell’auto fuori dal mezzo, seppur ferito, è uscito autonomamente ed è stato aiutato a risalire l’argine d’irrigazione in cui era finito dopo il terribile scontro.

Il motociclista, anch’esso ferito, è stato assistito assieme al conducente dell’auto dai medici del Suem arrivati sul luogo dell’incidente a seguito della richiesta di soccorso. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti clinici. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:30 dopo l’assistenza al soccorso stradale per il recupero dell’auto.