Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fossato: ferite due giovanissime

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio, lungo via Villa Rossi a Monticello Conte Otto, dove una giovane automobilista ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada e ribaltandosi all’interno di un fossato a bordo carreggiata.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15. Alla guida di una Toyota Yaris si trovava S.F., 19 anni, residente a Dueville, che stava percorrendo via Villa Rossi in direzione di Povolaro. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo all’altezza del civico 28. L’auto è uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi violentemente contro un ponticello in calcestruzzo. L’urto, particolarmente violento, ha provocato il successivo ribaltamento del veicolo, che si è arrestato sul fianco destro all’interno del fossato adiacente alla strada. Nella carambola la vettura ha danneggiato anche la struttura di contenimento del fossato e ha urtato una tubazione del gas metano. Fortunatamente il tubo non ha subito danni tali da provocare perdite o situazioni di pericolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del Suem 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente e alla passeggera a bordo della Yaris. Entrambe sono state trasportate all’ospedale civile di Vicenza in codice giallo per accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero particolarmente gravi. In considerazione del coinvolgimento della linea del gas, sul luogo del sinistro sono stati chiamati anche i Vigili del Fuoco di Vicenza e i tecnici di Vi-Reti Gas, incaricati di verificare l’integrità della condotta. Presenti inoltre i tecnici del Comune di Monticello Conte Otto per valutare i danni riportati dalla struttura di sostegno del fossato.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati a due pattuglie della Polizia Locale Nord Est Vicentino, che hanno provveduto a ricostruire la dinamica dello schianto. Per consentire le operazioni di soccorso, i controlli di sicurezza e il recupero del veicolo, il tratto di via Villa Rossi interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora. Una volta completate le operazioni, la circolazione è stata ripristinata regolarmente.

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