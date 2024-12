Ospedale, saranno recuperate in due settimane le prestazioni perse a causa dell’incendio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo avere ripristinato già dal tardo pomeriggio di ieri la piena operatività, interrotta a causa dell’incendio che ha riguardato il vano interrato dell’ala Nord, nella giornata di oggi nell’ospedale San Bortolo si è proceduto contestualmente alla presa in carico dei pazienti per i quali era stato necessario in via precauzionale sospendere le prestazioni e ad una prima valutazione dei danni.

Si tratta complessivamente di 270 visite di diverse specialità (oculistica, pediatria, otorinolaringoiatria, urologia, nutrizione clinica, endoscopia) e 20 interventi chirurgici programmati.

Già da ieri pomeriggio i reparti di riferimento si sono attivati per contattare tutti i pazienti e riprogrammare, grazie anche alla disponibilità del personale sanitario, le attività: sia le visite e sia gli interventi saranno tutti eseguiti entro due settimane.

Proprio questa disponibilità viene sottolineata dal direttore generale dell’Ulss 8 Berica Patrizia Simionato: “Si tratta indubbiamente di un ulteriore carico di lavoro per un’organizzazione che già lavora a ritmi serrati, ma abbiamo subito registrato l’impegno di tutti per recuperare il prima possibile le prestazioni che ieri sono state sospese. Vorrei dunque ringraziare il personale, sia per la disponibilità dimostrata ancora una volta nei confronti dei pazienti, sia per come è stata gestita l’emergenza nella giornata di ieri”.

Per quanto riguarda i danni, la quantificazione economica è ancora in corso ma gli interventi di ripristino saranno limitati al locale del guardaroba dove si è verificato l’incendio, mediante ritinteggiatura, rifacimento dell’impianto elettrico e sostituzione della porta, e il ripristino di una linea elettrica e degli scarichi al servizio della mensa dei dipendenti.