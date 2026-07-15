Pizza allo stoccafisso: due vicentini alla finalissima nazionale

I vicentini Davide Sala e Stefano Franzon e il trevigiano Alessandro Buono conquistano i primi tre pass per la finalissima al concorso nazionale “Pizza allo stoccafisso”, l’unione tra l’arte bianca e o stoccafisso Tørrfisk fra Lofoten IGP.

La sfida nazionale per la miglior pizza con protagonista lo stoccafisso di Norvegia entra nel vivo e dopo il successo della semifinale svoltasi a Vicenza durante la quarta edizione di Pizza In Piazza, il Festival della Pizza d’Autore del Veneto tenutosi dal 26 al 28 giugno, l’associazione Eccellenza Nella Pizza annuncia ufficialmente i nomi dei primi tre finalisti, che si contenderanno il titolo il prossimo autunno.

Ad aver superato la severissima selezione della giuria di esperti sono Davide Sala della pizzeria Dal Presidente di Lumignano (frazione di Longare), Stefano Franzon della pizzeria La Colombara di Lupia (frazione di Sandrigo) e Alessandro Buono della pizzeria Amordipizza di Paese, in provincia di Treviso. I tre professionisti hanno saputo interpretare al meglio il tema del concorso, fondendo la tradizione dell’arte bianca italiana con il pregiato Stoccafisso Tørrfisk fra Lofoten IGP, un prodotto ittico d’eccellenza che da quasi 600 anni fa parte della cultura gastronomica della penisola italiana.

La qualità delle ricette e il grande entusiasmo generato dal contest hanno spinto moltissimi pizzaioli da tutta Italia a richiedere la possibilità di candidarsi anche oltre la scadenza iniziale. Per accogliere questo forte interesse e dare a tutti una chance, gli organizzatori hanno deciso ufficialmente di allungare i tempi per le iscrizioni fino al 30 settembre 2026.

I pizzaioli italiani che desiderano accettare la sfida creativa hanno quindi una nuova opportunità. Per partecipare basterà inviare una mail all’associazione Eccellenza Nella Pizza (info@eccellenzanellapizza.it) indicando il nome della pizza, la descrizione della ricetta con gli ingredienti utilizzati e una foto del piatto finito.

Al termine della nuova finestra di iscrizione, la giuria selezionerà gli ulteriori tre finalisti. I sei maestri pizzaioli scelti si sfideranno questo autunno in un cooking show esclusivo, all’interno di una location d’eccellenza che verrà svelata nelle prossime settimane. A decretare il vincitore assoluto saranno i fondatori dell’associazione Eccellenza Nella Pizza insieme ai responsabili del consorzio Tørrfisk fra Lofoten di Norvegia.

In palio, oltre a una targa dedicata, un premio del valore di 1.000 euro per sostenere e valorizzare l’attività del mastro pizzaiolo vincitore. Inoltre, tutte le pizzerie che decideranno di mantenere la pizza allo stoccafisso nel proprio menù verranno inserite nel sito ufficiale del consorzio norvegese, che mappa le migliori realtà ristorative d’Italia.

Lo stoccafisso Tørrfisk fra Lofoten IGP è ottenuto esclusivamente dal pregiato merluzzo artico (Skrei) e lasciato essiccare naturalmente all’aria aperta nelle Isole Lofoten. E’ il primo alimento non europeo ad aver ottenuto il riconoscimento IGP e racchiude oltre mille anni di storia e tradizione norvegese. Grazie al clima unico del circolo polare artico, il pesce mantiene intatte tutte le proprietà nutritive, trasformandosi in un concentrato di sapore e versatilità.

Il legame tra lo stoccafisso e l’Italia affonda le radici in una storia unica che risale al 1432, quando il nobile mercante veneziano Pietro Querini naufragò proprio tra i ghiacci delle Isole Lofoten, selvaggio arcipelago norvegese, e ne riportò i primi esemplari in Italia, dando inizio a un’amicizia gastronomica che dura da secoli. Oggi l’Italia è il primo mercato mondiale per il Tørrfisk fra Lofoten IGP.

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