REWIND 2020 (8) – Le cinque notizie più cliccate di SETTEMBRE su Eco Vicentino

Si avvia al termine con gli ultimi quattro mesi da “rivisitare” in pillole, in base al numero di visualizzazione dei lettori on line la rubrica Rewind, con il mese di settembre 2020 che mostra come a dominare sia stata la cronaca. Come da triste tradizione nel periodo estivo, infatti, incidenti di montagna e sulla strada caratterizzano questo periodo. Tra le pagine più lette, però, anche le buone notizie che provengono dal ritrovamento di due ragazze 15enne scomparse da casa per una breve fuga risolta nell’arco di poche ore, e il ritorno in campo del calcio dilettantistico, simbolo della ripresa dello sport che, purtroppo, durerà poche settimane.

In assoluto la notizia in cima alla lista di interesse proviene dal monte Pasubio, dove un soldato statunitense impegnato in un allenamento lungo la Strada delle 52 Gallerie scivola e cade nel vuoto per 150 metri. Inevitabile la morte, con recupero della salma da parte dei soccorritori in elicottero. Sempre in Altovicentino una tragedia che coinvolge un altro giovane, stavolta della zona: il 22enne Alessio Costa muore a fine settembre in seguito a un incidente stradale nella notte, a bordo della sua Subaru. Salvo almeno l’amico passeggero. Proviene invece da Bassano del Grappa una complicata vicenda di cronaca che si conclude con la morte di una 29enne veronese, reduce dal furto di un orologio di lusso poco prima e in fuga insieme a un complice, perita in un incidente durante la fuga. Quarta notizia più letta a Lugo, sulle Bregonze, e si tratta qui di un incidente di caccia: a finire impallinata da un maldestro appassionato di caccia che inciampa su un recinto è una pensionata che stava scendendo le scale, curata in ospedale. Un triste epilogo, infine, è quello che tocca a una donna 34enne di Malo, trovata senza vita in un alloggio di fortuna in una casa frequentata da disperati alle prese con problemi di tossicodipendenza.

EXTRA. Palla al centro nuovamente a distanza di quasi 7 mesi nel calcio dilettantistico per sperare (vanamente) in un progressivo ritorno alla normalità dopo il ciclone coronavirus a metà a settembre, anche se già a fine ottobre gli stadi della provincia verranno di nuovo chiusi. Il ritrovamento delle adolescenti scomparse tra Recoaro Terme e Vicenza da notizia di cronaca viene derubricato a “buona notizia”, e sarà sul podio tra le più cliccate grazie al tam tam di condivisioni delle foto delle ragazze che aveva coinvolto il popolo social per contribuire alla loro ricerca.