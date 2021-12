Malore in casa, anziano soffoca: salvato da una pattuglia dei carabinieri

Deve ringraziare una pattuglia dei carabinieri, l’anziano di 76 anni di Sovizzo che si è sentito male a Sovizzo nella notte del 30 novembre. La sua fortuna è stata infatti che una gazzella della tenenza di Montecchio Maggiore, in transito, abbia scorto la moglie in strada che chiedeva aiuto: i due militari a bordo sono prontamente intervenuti in soccorso, salvandogli di fatto la vita.

La pattuglia stava effettuando una perlustrazione e nel transitare in una via centrale di Sovizzo hanno scorto per strada un’anziana signora in stato di agitazione. Si sono quindi immediatamente avvicinati per verificare cosa stesse accadendo. “Mio marito sta male, ha perso conoscenza nel pavimento della cucina!” avrebbe in sostanza spiegato concitata l’anziana, che ha raccontato di essere uscita a cercare aiuto dalla vicina, non sapendo bene come fare per chiamare i soccorsi.

I due militari dell’Arma sono quindi entrati immediatamente in casa: hanno trovato l’uomo a terra, supino, privo di sensi e con un respiro affannoso, presumibilmente a causa di un’ostruzione delle vie respiratorie dovuta alla presenza di fluidi e con la lingua scivolata verso la gola.

Mentre lo soccorrevano l’uomo ha cessato di respirare: a questo punto i militari lo hanno immediatamente posto in posizione laterale di sicurezza e gli hanno aperto la bocca, riuscendo cosi a liberare le vie respiratorie. Questo ha consentito al 76enne di tornare a respirare autonomamente e poco dopo è arrivata sul posto un’ambulanza del Suem 118 di Vicenza, nel frattempo allertato dai militari stessi, che hanno preso in cura l’uomo trasportandolo d’urgenza all’ospedale.