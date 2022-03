Scivola durante un’escursione con il marito, interviene il soccorso alpino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una donna di 63 anni, M.L.A., è stata tratta in salvo dal soccorso alpino di Padova allertato dal 118 dopo la chiamata d’aiuto da parte del marito. I coniugi impegnati in un’escursione sui boschi di Sovizzo hanno vissuto attimi di paura quando la moglie, a seguito di una caduta, ha riportato una sospetta frattura alla caviglia. Sul posto sono giunti alle 10.50 di oggi 25 marzo, tre soccorritori tra i quali due infermieri, affiancati da altri tre tecnici del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno attivati in supporto alle operazioni. Dopo aver raggiunto la coppia il personale sanitario del Suem ha prestato le prime cure, la donna è stata poi imbarellata e trasportata per un chilometro fino all’ambulanza, che ha provveduto ad accompagnarla presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza.