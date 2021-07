Dramma sui binari, 45enne investito da treno merci sulla linea Vicenza-Padova

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non sussiste alcun sulla natura dell’incidente sui binari avvenuto stamattina nei pressi della stazione di Lerino, nel territorio di Torri di Quartesolo, dove un uomo ha perso la vita compiendo un gesto estremo volontario.

A confermarlo è la polizia ferroviaria di Vicenza, guidata dal comandante Claudio Spinato, dopo l’intervento sui binari avvenuto poco dopo le 11 di sabato mattina, lungo il tratto Vicenza-Padova in direzione Milano.

A investire una persona che si è lanciata sul convoglio in arrivo è stato un treno merci che si apprestava a oltrepassare il piccolo scalo ferroviario dell’hinterland del capoluogo berico. Il 45enne, residente nel Vicentino identificato in seguito e le cui generalità rimangono sotto il massimo riserbo, è morto sul colpo. I familiari del suicida, ignari di quanto accaduto, sono stati informati della disgrazia in queste prime ore pomeridiane.

Il traffico su binari ha subito dei rallentamenti sul tratto tra Grisignano di Zocco e Lerino in particolare, ed è in corso una riprogrammazione delle corse in direzione di Milano, dopo un blocco temporaneo necessario per i soccorsi e i rilievi. La situazione regolare dovrebbe essere ripristinata nel corso del pomeriggio odierno.

Ricordiamo ancora una volta a chi si trova a vivere una fase difficile della propria esistenza che esistono molteplici possibilità di aiuto, ascolto e sostegno offerte da associazioni che conoscono i problemi legati ai disagi personali che possono toccare a chiunque. L’invito per chi dovesse trovarsi in difficoltà temporanea o in condizioni psicologiche di instabilità emotiva è di contattare liberamente e anonimamente gli operatori del numero unico attivi 24 ore su 24, come Progetto InOltre (800.334.343) e Fondazione Di Leo (800.168.768). Risponderanno persone qualificate che potranno prospettare possibili alternative e percorsi già sperimentati in questi anni recenti con ottimi riscontri.