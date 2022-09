Schianto furgone-moto lungo la provinciale: grave un centauro

Grave incidente nel pomeriggio a Sarego lungo la strada provinciale 18 “Favorita”: a scontrarsi un furgone Renault e una moto Honda da strada. Ad avere la peggio il centauro, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30all’incrocio fra le vie Salvagnini e Pompele. Le cause sono in corso di accertamento: fra le ipotesi quella di una mancata precedenza. L’impatto è stato violento e per trasferire il motociclista in ospedale è intervenuto l’elisoccorso. L’uomo è ora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri per i rilievi e la regolazione del traffico.