La lite fra due colleghi ubriachi finisce a coltellate: denunciato un uomo

Prima la sbronza, poi la lite in casa, quindi la coltellata. E’ stata una notte agitata a Lusiana-Conco, nell’abitazione condivisa da due muratori. Intorno alle due della notte scorsa si è reso necessario l’intervento dei carabinieri, allertati con una telefonata alla centrale operativa del 112 effettuata dalla persona ferita.

I militari dell’Arma sono intervenuti in via Ciscati, nella frazione di Conco, presso il domicilio del 34enne C. E.: l’uomo presentava una vistosa ferita da taglio alla spalla, colpito – a suo dire – con un coltello da cucina dal suo coinquilino di 35 anni, le cui iniziali sono D. P., nel corso di un litigio. I due sono entrambi operai dipendenti di una ditta edile del posto e le cause della lite al momento non sono note. Quello che è certo, per i militari, è che lo scontro è avvenuto comunque in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol.

Prontamente soccorso, il ferito è stato portato al pronto soccorso di Bassano del Grappa, dove è rimasto qualche ora per una ferita alla scapola destra giudicata guaribile in una settimana. La mattina successiva i carabinieri della sezione operativa hanno eseguito i rilievi all’interno dell’abitazione dove è avvenuta l’aggressione. Al termine delle indagini, i militari della stazione di Lusiana, insieme a quelli del radiomobile bassanese hanno denunciato il 35enne alla Procura della Repubblica di Vicenza per lesioni personali aggravate.