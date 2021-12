Ordinanza del sindaco Mozzo: annullati tutti gli eventi fino al 2 gennaio

Annullati tutti gli eventi pubblici fino al 2 gennaio. È la nuova ordinanza del sindaco di Marostica Matteo Mozzo che, alla luce del continuo aumento dei contagi nel territorio dell’Ulss 7 Pedemontana, ha deciso di annullare concerti, spettacoli ed eventi del cartellone natalizio.

“E’ un atto dovuto – il commento del sindaco – perché non possiamo permetterci di creare assembramenti né al chiuso né all’aperto. Mi dispiace di dover compromettere, in parte, il lavoro e la preparazione di molte persone, sinceramente impegnate nell’animazione della città, e anche di privare i cittadini di occasioni di svago e di incontro, ma prima di tutto dobbiamo considerare la salute pubblica. Confido nella comprensione dei miei concittadini e nel loro senso di responsabilità”.

In particolare saranno annullati i laboratori per bambini alla Chiesetta San Marco (23 dicembre), lo scambio di auguri degli Alpini a Marsan e dei residenti di Borgo Giara (24 dicembre), i concerti di Gioventù in cantata (24 dicembre), di Natale de I Cantori di Marostica (26 dicembre) e di Capodanno della Filarmonica di Crosara Marostica, tutti previsti alla Chiesa di S. Antonio Abate. L’Amministrazione si riserva, a seconda dell’andamento dei contagi, una nuova comunicazione – spiega una nota del Comune – per gli eventi in programma dal 6 al 9 gennaio 2022, per ora confermati.