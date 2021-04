In scooter contro un camion: grave uno studente di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni di Marostica è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bassano dopo essersi schiantato con il suo scooter contro un camion nel primo pomeriggio a Nove.

Il grave incidente – come riporta Il Giornale di Vicenza – è avvenuto poco prima delle 15 in via 1° Maggio. L’adolescente – secondo una prima ricostruzione della polizia stradale – è uscito da una strada laterale mentre sopraggiungeva il camion, che era diretto verso Marostica: l’impatto è stato molto violento ed il ragazzo è stato sbalzato a terra.

Trasportato in codice rosso al San Bassiano, lo studente è ora ricoverato in prognosi riservata per i gravi traumi riportati. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le esatte responsabilità di quanto accaduto.