Studente investito da un’auto mentre torna a casa da scuola in bici

E’ ricoverato all’ospedale San Bassiano il ragazzo di 15 anni investito oggi in bicicletta in via De Gasperi a Bassano: ha riportato un trauma cranico e ferite al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’adolescente stava rientrando a casa dopo essere stato a scuola, poco dopo le 13,30. L’investimento da parte di un automobilista – che si è fermato a prestare soccorso – è avvenuto alla rotonda. Il 15enne proveniva da via Rosmini (dalla cittadella degli studi) e stava attraversando all’altezza di un passaggio pedonale: è stato sbalzato sul cofano di una Kia e quindi sul parabrezza, rovinando quindi malamente sull’asfalto. L’automobilista coinvolto si è subito fermato a prestare soccorso.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118: inizialmente si temeva il peggio, tanto che il trasporto al pronto soccorso è avvenuto in codice rosso, ma gli accertamenti diagnostici successivi svolti in ospedale hanno per fortuna escluso traumi gravi. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale.