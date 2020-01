Grave infortunio in una carpenteria: operaio schiacciato da una lastra

Un operaio di poco più di cinquant’anni è rimasto schiacciato in tarda mattinata da una lastra mentre era al lavoro in una carpenteria di Tezze sul Brenta, in via Rossano.

Pare che l’uomo fosse impegnato in una saldatura quando è stato travolto. Immediatamente soccorso dai colleghi, è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118, che data la gravità delle sue condizioni hanno deciso di far intervenire l’elisoccorso, che si è levato in volo da Padova e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Per fortuna le sue condizioni si sono rivelate poi meno gravi del previsto e nel pomeriggio è stato trasferito in reparto. Sul posto anche i carabinieri e i tecnico dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana per accertare le cause dell’infortunio.