Ventenne cade dalla moutain bike in Valrovina: soccorso in elicottero

Stava percorrendo con la sua moutain bike un sentiero in Valrovina, nel territorio di Bassano del Grappa, ma ha perso il controllo della bici, rovinando a terra e procurandosi diversi traumi: brutta avventura nel primo pomeriggio per un ventenne bassanese, finito in ospedale.

L’allarme è scattato oggi alle 13.40: il giovane è caduto nella frazione di Fagarè Basso: stava scendendo lungo la strada sterrata da solo quando è rovinato a terra, riportando un sospetto trauma alla spalla e alcune contusioni.

Raggiunto dal Soccorso alpino di Asiago e da quello della Pedemontana del Grappa, è stato poi preso in carico dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso emergenza, sbarcati nelle vicinanze con un verricello di 20 metri. Prestate le prime cure, il giovane è stato imbarellato e spostato in un punto più comodo per il recupero, avvenuto sempre con il verricello. L’eliambulanza è poi volata all’ospedale di Bassano.