L’insalatona all’Amedeo con la lingua salmistrata di manzo e l’uva

Amo molto le insalatone, soprattuto quelle rinfrescanti, perfette per la stagione estiva e che prevedono sempre un frutto all’interno. In questa ricetta useremo l’uva che ormai si trova tutto l’anno ed è l’ingrediente perfetto per essere combinato con la lingua salmistrata di manzo. La carne deve essere tagliata sottile e ridotta a fiammifero, quasi alla julienne. Allo stesso modo, si tagliano le carote che devono essere unite all’insalata di stagione sempre un po’ sminuzzata, non col coltello ma con le mani.

All’insalata aggiungo degli acini di uva bianca tagliati a metà e liberati dai semini. Per condimento, si può preparare una salsa allo yogurt naturale bianco diluito con olio extravergine d’oliva del Garda, che è piú leggero e delicato di altri, maresina tritata, un cucchiaio di senape e una spruzzata di Worchester Sauce o salsa di soia. La salsa va emulsionata con una frusta e può essere versata direttamente sull’insalata o servita a parte.

Con questa ricetta, il sommelier Maurizio Falloppi, suggerisce un ottima calice di Lugana fresco.