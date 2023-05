Pick-up va a fuoco lungo l’A31 Valdastico. Salvo il conducente, veicolo distrutto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stava percorrendo, da solo nell’abitacolo di guida del suo pick-up, l’autostrada Valdastico A31 in direzione di Thiene l’automobilista scampato per poco all’incendio improvviso del suo veicolo. Erano le 8 di stamattina quando un uomo, accortosi dell’odore acre di fumo, ha accostato alla svelta in corsia di emergenza e chiesto aiuto al 115, con i vigili del fuoco di Vicenza a muoversi subito il tratto indicato, tra i caselli di Vicenza Nord e di Dueville.

Il conducente rimasto illeso per sua fortuna si è accorto che qualcosa non andava mentre era al volante, ha accostato ed è sceso rapidamente, e proprio in quel frangente il mezzo avrebbe preso fuoco.

Nel giro di pochi minuti le fiamme si sono alimentate ulteriormente bruciando entrambi gli pneumatici anteriori e avviluppando anche l’interno della cabina di guida, fino a intaccare per il calore anche la carrozzeria stessa del pick-up, andato di fatto distrutto fatta eccezione per parte del cassone posteriore. I pompieri arrivati dalla caserma del capoluogo berico, una volta delimitata l’area di intervento, hanno spento il “veicolo-torcia”, mentre sul posto giungeva anche il personale ausiliario di autostrada.

Le cause di probabile natura elettromeccanica dal vano motore sotto cofano sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco intervenuta per le operazioni di soccorso, durate per circa un’ora sotto gli occhi del malcapitato proprietario del veicolo, rimasto in attesa.