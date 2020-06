Scontro auto-camion sulla Sp46: nessun ferito ma traffico in tilt

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha creato notevoli disagi al traffico l’incidente stradale avvenuto intorno alle 11.15 a San Vito di Leguzzano sulla strada provinciale 46 che da Vicenza porta a Schio.

Lo schianto è avvenuto all’altezza delle fonderie Cortiana. A scontrarsi, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, un’auto e un camion, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Alto Vicentino. I conducenti non sono rimasti feriti, tant’è vero che sul posto non si è reso necessario far intervenire l’ambulanza del Suem 118.

Pesanti invece le conseguenze sul traffico, intenso data l’ora: la viabilità a senso unico alternato ha provocato una lunga colonna di veicoli sia in direzione sud che in direzione nord. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco. Da uno dei mezzi coinvolti, infatti, è fuoriuscita una notevole quantità di gasolio che ha reso necessario procedere, oltre che con la rimozione dei mezzi dopo i rilievi di rito, anche alla pulizia del manto stradale.