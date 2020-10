Sta meglio Matteo Tizian, il ciclista “volato” nel dirupo scendendo da Tonezza

La notizia tanto attesa e sperata, alla fine,dopo una settimana, è arrivata: ci sono infatti buone notizie sulle condizioni di salute di Matteo Tizian, il ciclista di 43 anni di Schio coinvolto in un gravissimo incidente mercoledì scorso ad Arsiero mentre scendeva in bici lungo la strada provinciale 83, dopo aver assistito al passaggio della tappa del Giro d’Italia.

Lo scledense rimane ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Verona, ma è stato stubato e si è risvegliato dal coma.

A darne notizia è stata nel pomeriggio la squadra di trail di cui è uno dei principali animatori, la Summano Cobras, sulla propria pagina Facebook: “Ok ok sedetevi un attimo. Erano un paio di giorni che si muoveva qualcosa, ma giustamente i Medici facevano i Medici e mandavamo informazioni con mezzi ‘bene’ – ‘si un po’ ‘ – ‘vediamo forse’. E così come è sempre accaduto oggi ci ha pensato lui a ripulire la piazza. Matteo è stato estubato ed una volta risvegliato ha riconosciuto ed interagito parlando con Marta. Quindi ragazzi, i bar purtroppo chiudono alle 18 ma una bionda, responsabilmente, direi che bisogna sciabolarla!”. Non è ancora dato a sapere se la prognosi sia stata definitivamente sciolta e Tizian, anima di tante iniziative sportive scledensi, sia totalmente fuori pericolo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale del Consorzio Alto Vicentino, intervenuti per i rilievi, Tizian era uscito autonomamente di strada: in sostanza, l’incidente non vede coinvolti altri veicoli. In base alle ricostruzioni, il 43enne, noto a Schio anche per avere gestito, in passato, il bar Posta, stava scendendo da Tonezza verso Arsiero insieme con un amico. Ad un certo punto, ha perso il controllo della bici, finendo contro il guard rail che delimita il ciglio stradale ed è volato oltre la barriera, facendo un volo di una cinquantina di metri nella scarpata. Subito raggiunto dagli operatori del Suem, Tizian era stato trasportato, in gravi condizioni, all’ospedale scaligero con l’eliambulanza di Verona Emergenza.