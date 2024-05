Malore in auto sulla Nuova Gasparona, pensionata muore sul sedile di passeggero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono tanti gli automobilisti e anche gli autisti di veicoli di trasporto in viaggio ieri per lavoro che si sono chiesti cosa stesse accadendo, lungo il tragitto della strada Nuova Gasparona – la strada provinciale 111-, intorno alle 13, trovandosi un’automobile accostata a bordo carreggiata nel tratto di Sarcedo, a sud di località Madonnetta. E, in seguito, un’ambulanza del Suem 118.

A ricevere i soccorsi qualificati giunti dall’ospedale di Santorso, purtroppo rivelatisi inutili, è stata un’anziana di 83 anni, vittima di un malore che l’avrebbe quindi sorpresa all’interno dell’abitacolo, dove sedeva sul posto di passeggero.

La persona che si trovava alla guida – si tratterebbe di un familiare ma per il momento non si hanno altri dettagli a riguardo né sull’identità della vittima – non appena si è accorta del mancamento ha accostato e telefonato al 118, chiedendo aiuto. La squadra di emergenza sanitaria giunta sul luogo della chiamato ha portato in campo i protocolli di soccorso e di rianimazione cardiopolmonare, ma la vita della pensionata era già stata irrimediabilmente compromessa.

Probabile, stando alle circostanze, che si sia trattato di un problema di origine cardiaca che non ha concesso nemmeno il tempo di chiedere aiuto a chi l’accompagnava. Un infarto, come spesso accade senza alcuna avvisaglia precedente. Nel tratto di Sarcedo nel primo pomeriggio di lunedì, in conseguenza dell’emergenza, si sono registrati dei rallentamenti al traffico, poi risolti una volta che la salma dell’anziana deceduta è stata trasferita e le forze dell’ordine intervenute hanno ripristinato la viabilità ordinaria.

La notizia è in aggiornamento